Керівництво України підписало звернення до НАТО про приєднання

Вищі керівники України підписали звернення до НАТО про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) на Бухарестському самміті альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова делегації Сенату США Ричард ЛУГАР сьогодні журналістам у парламенту після зустрічі з представниками опозиційного уряду, зокрема з міністром закордонних справ цього уряду Костянтином ГРИЩЕНКО.

Р.ЛУГАР розповів про свою сьогоднішню зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО.

“Сьогодні вранці В.ЮЩЕНКО сказав, що Президент, прем’єр-міністр і спікер підписали заяву, яка закликає до розгляду можливості приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського самміту”, - сказав Р.ЛУГАР.

За його словами, Президент України наголосив, що це дозволить розгорнути всебічне обговорення цього питання народом, що згодом може призвести до проведення референдуму з цього питання.

“Президент (В.ЮЩЕНКО) просив підтримку Президента США та інших у цьому загальному русі у плані наближення до Плану дій щодо членства (НАТО) на Бухарестському самміті”, - підкреслив сенатор.

При цьому Р.ЛУГАР зауважив, що не знає, якою буде позиція інших країн, “але своєю заявою лідери України заохотили до дискусії і закликають до підтримки”

Як повідомляв УНІАН, самміт НАТО планується провести 4-6 квітня в Бухаресті.