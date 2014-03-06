УНІАН проводить в соцмережах опитування, як Україні потрібно реагувати на події у Криму
15:37, 06 березня 2014Політика
0 0
Шановні читачі. УНІАН проводить у своїх групах в соціальних мережах Facebook, Вконтаке та опитування, пов'язане з останніми подіями у Криму.
Події у Криму непокоять українців
Опитування звучить так:
Як, на вашу думку, держава Україна повинна реагувати на події в Криму?
1. Залишити все, як є. Нова влада Криму, хоч і нелегітимна, сама вирішить долю півострова та його мешканців
2. Провести у Криму антитерористичну операцію із залученням військових України та (можливо) НАТО для того, щоб нейтралізувати "невідомих" зі зброєю та спорядженням російської армії, належність до себе яких Росія не визнає
3. Попросити Росію допомогти у встановленні порядку на півострові, та провести антитерористичну операцію в Криму разом із армією Росії.
Висловити свою думку і проголосувати можна за цими посиланнями:
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter