Донецький губернатор вважає, що Путін провокує в Україні конфлікт, аби стати "миротворцем"

20:48, 06 березня 2014
Політика
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Під час зустрічі нового губернатора Донецької області Сергія Тарути з головами МЗС Швеції і Данії Карлом Більдтом і Мартіном Лідегордом вони обговорили тему взаємин з Росією.

Тарута розкритикував Путіна

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

"Сусідів не вибирають. Це дружину вибирають. А сусіди повинні вибудовувати свою політику так, щоб ми одне одного поважали і цінували", - підкреслив голова облдержадміністрації.

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"Володимир Путін сам розуміє, що розколоти країну неможливо. Але враховуючи нашу економічну слабкість, можна створити проблему, а потім бути миротворцем", - вважає Сергій Тарута.

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