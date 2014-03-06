Донецький губернатор вважає, що Путін провокує в Україні конфлікт, аби стати "миротворцем"
20:48, 06 березня 2014Політика
0 0
Під час зустрічі нового губернатора Донецької області Сергія Тарути з головами МЗС Швеції і Данії Карлом Більдтом і Мартіном Лідегордом вони обговорили тему взаємин з Росією.
Тарута розкритикував Путіна
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.
"Сусідів не вибирають. Це дружину вибирають. А сусіди повинні вибудовувати свою політику так, щоб ми одне одного поважали і цінували", - підкреслив голова облдержадміністрації.
Читайте такожДонецький бізнесмен Тарута закликав відстоювати УкраїнуВін також сказав, що вважає дуже страшним те, що російський парламент прийняв рішення про введення військ в Україну.
"Володимир Путін сам розуміє, що розколоти країну неможливо. Але враховуючи нашу економічну слабкість, можна створити проблему, а потім бути миротворцем", - вважає Сергій Тарута.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter