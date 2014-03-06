Донецький губернатор вважає, що Путін провокує в Україні конфлікт, аби стати "миротворцем"

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

"Сусідів не вибирають. Це дружину вибирають. А сусіди повинні вибудовувати свою політику так, щоб ми одне одного поважали і цінували", - підкреслив голова облдержадміністрації.

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"Володимир Путін сам розуміє, що розколоти країну неможливо. Але враховуючи нашу економічну слабкість, можна створити проблему, а потім бути миротворцем", - вважає Сергій Тарута.