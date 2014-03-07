ВР Криму: блокування даних виборців не вплине на референдум

Блокування бази даних виборців у Криму та Севастополі, про який заявив ЦВК України, ніяк не вплине на проведення референдуму 16 березня, списки виборців готові й вже перебувають в місцевих комісіях. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на першого заступника голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Григорія Іоффе, який очолює робочу групу парламенту з підготовки до референдуму.

"У нас всі списки готові, референдум пройде з використанням всієї необхідної техніки. Списки виборців вже знаходяться в районах", - сказав віце-спікер.

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"Люди, які працюють в ЦВК, м'яко кажучи, нерозумні, оскільки зробили таку заяву. Вони не розуміють, що в Криму неодноразово проводилися вибори, тисячі копій списків виборців перебувають в місцевих комісіях", - пояснив Іоффе.

Як раніше повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців до органів Державного реєстру виборців, утворених в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.