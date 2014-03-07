4-х підозрюваних у викраденні сина депутата намагаються зробити «в'язнями Майдану» - адвокати

За словами адвоката, у слідства є неспростовні докази, що Сергій А., Максим Р., Олександр М., Тимофій П. близько півночі 5 грудня 2013 року, діючи у змові, викрали сина депутата на вулиці Героїв Сталінграда в Оболонському районі Києва. Качан повідомив, що Лісін разом зі своїм приятелем близько 23 -00 приїхав до себе додому , коли до них підійшли двоє невідомих чоловіків у масках і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, побили, відібрали мобільні телефони, після чого Микиту кинули в багажник автомобіля Porsche Cayenne і відвезли в невідомому напрямку, повідомляє Головком.

Як повідомив Качан, після слідство встановило, що четверо підозрюваних 7 днів утримували пов'язаного Лісіна в кімнаті технічного приміщення.

За словами адвоката матері викраденого Марини Лисиной Сергія Ненашева, в той же день вона звернулася в міліцію із заявою про викрадення сина, незважаючи на вимоги злочинців цього не робити, а всі ці дні з різних мобільних телефонів, використовуючи пристрій для зміни голосу, викрадачі дзвонили їй і вимагали викуп - 2 млн доларів, при цьому погрожуючи вбити сина в разі звернення за допомогою до правоохоронних органів. Вони зажадали, щоб Марина Лісіна привезла гроші в сумці, яку повинна була залишити у визначеному місці біля траси в Київській області. Гроші Марина Лісіна привезла, і викрадачі забрали з обумовленого місця. Після цього 12 грудня Микиту Лісіна звільнили, залишивши з завязаными скотчем очима недалеко від р. Василькова просто на дорозі.

23 січня 2014 року підозрюваних затримали і пред'явили їм підозра у викраденні людини, скоєному за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України); вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном (ч. 2 ст. 187 ККУ); скоєнні вимагання та отримання від потерпілого грошових коштів з погрозами насильства над його близькими родичами, що спричинило збитки в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 ККУ).

За словами адвокатів, слідство має неспростовні докази, що підтверджують причетність підозрюваних до скоєння цих злочинів. При затриманні у них було вилучено пістолет, маски і гроші, а експертиза довела, що Микиту Лісіна перевозили у багажнику автомобіля Porsche Cayenne, який належить Максиму Р.

На жаль, зазначають адвокати Лисиных, користуючись тим, що дата затримання цих чотирьох збіглася з початком масових затримань активістів Майдану - 23 січня, їхні захисники вирішили звільнити від відповідальності, назвавши їх «активістами Майдану». Як сказав Качан, вони розгорнули кампанію в ЗМІ, в якій стверджують, що затримані купували для Майдану продукти і ліки, закупили необхідне обладнання і «готувалися до збирання 13 катапульт», їх родичі та друзі провели пікет під Верховною Радою і звертаються до керівництва країни, керівникам правоохоронних відомств з вимогою звільнити підозрюваних з-під варти як «незаконно затриманих».

При цьому Качан попросив не забувати, що в січні-лютому Верховною Радою України були прийняті три так званих «закону про амністію» учасників масових заходів у центрі Києва, і всі затримані за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях вже вийшли на свободу. А зараз підозрюваних у скоєнні тяжкого кримінального злочину просто намагаються звільнити, спекулюючи словом «Майдан».

У зв'язку з цим адвокати Лисиных просять керівництво країни і керівників МВС та Генеральної прокуратури України не керуватися в даному випадку «революційною доцільністю», а продовжити розслідування справи про викрадення Микити Лісіна і вимаганні 2 млн доларів і передати його в суд.