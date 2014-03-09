У Сімферополі обстріляли автомобіль киян за відеозйомку

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Кияни посміли наблизитися до республіканського військкомату, окупованого військовими без розпізнавальних знаків, яких називають "зеленими чоловічками".

Коли активісти столичної групи "Україна з вами" через паркан поцікавилися, що відбувається у військкоматі, їм дали 5 хвилин, щоб їхали геть, інакше погрожували полоном. Автоматники пильно слідкували за гостями, а коли побачили, що їх знімають з автівки, відкрили вогонь.

Читайте такожОпубліковане відео пограбування журналістів "казаками" у Сімферополі"Почали стріляти відразу по колесах. Частина куль потрапила в автомобіль. Стріляли автоматними чергами, не прицільними. Влучили вниз, у двері. Добре, що не влучили вище", - розповів активіст організації "Україна з вами" Олексій Тамразов.