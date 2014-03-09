У Сімферополі затримали організатора кримського Євромайдану

У Сімферополі заарештували керівника "Євромайдан-Крим" Андрія Щекуна. Про це повідомляють на сторінці Євромайдан SOS у Facebook.

За даними активістів, наразі Щекун знаходиться у лінійному відділку міліції на залізничному вокзалі. Туди вже виїхала мобільна група активістів.

Також повідомляється, що Андрій Щекун був одним із організаторів сьогоднішньої акції, яка мала відбутися у парку Шевченка о 12:00.

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Одночасно з цим, є інформація, що Андрія Щекуна, лідера Всекримської української ради, викрали. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на юристів Меджлісу кримськотатарського народу, які після отримання цієї інформації вирушили на вокзал.

За словами міліціонерів, у лінійному відділі Щекуна зараз немає, його забрали з собою представники «Російської єдності».

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Раніше керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що на залізничному вокзалі Сімферополя представники так званої «самооборони Криму» незаконно обшукують усіх людей, які поїздами прибувають на півострів. За його словами, поїзди зустрічають кількадесят осіб із пов’язками з написом «Дружинник АР Крым», які проводять огляд речей пасажирів.