У Росії заговорили про збільшення армії до мільйона осіб
Глава адміністрації президента РФ, колишній міністр оборони, Сергій Іванов вважає, що чисельність російської армії повинна сягати мільйона осіб, інакше це буде небезпечно для країни.
"В цілому за штатним розкладом фактично вона повинна бути в межах мільйона. Менше це вже небезпечно для країни. При всій повазі до Європи, але ми - не Люксембург і не Бельгія . Біля Росії інша територія. І потім, ми ядерна держава. У більшості країн немає ядерних сил ", - сказав він в інтерв'ю" Комсомольській правді ", яке було опубліковано у вівторок.
Як повідомляє РІА Новости, за оцінкою Держдуми, в 2012 році реальна чисельність Збройних сил РФ становила приблизно 800 тисяч осіб.
Іванов у своєму інтерв'ю зазначив, що визначені ним в роки роботи в силовому відомстві проблеми залишаються актуальними досі. Однією з них він бачить грошове забезпечення військових, яке останнім часом зросло, і житлове питання. "Плюс нарощування контрактного ядра армії. І тут при будь-якому міністрі оборони - Сердюкові, Іванові, Петрові чи Шойгу, - я впевнений, що всі ці напрямки залишаться пріоритетними й надалі", - зазначив він.