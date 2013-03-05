У Росії заговорили про збільшення армії до мільйона осіб

"В цілому за штатним розкладом фактично вона повинна бути в межах мільйона. Менше це вже небезпечно для країни. При всій повазі до Європи, але ми - не Люксембург і не Бельгія . Біля Росії інша територія. І потім, ми ядерна держава. У більшості країн немає ядерних сил ", - сказав він в інтерв'ю" Комсомольській правді ", яке було опубліковано у вівторок.

Як повідомляє РІА Новости, за оцінкою Держдуми, в 2012 році реальна чисельність Збройних сил РФ становила приблизно 800 тисяч осіб.

Іванов у своєму інтерв'ю зазначив, що визначені ним в роки роботи в силовому відомстві проблеми залишаються актуальними досі. Однією з них він бачить грошове забезпечення військових, яке останнім часом зросло, і житлове питання. "Плюс нарощування контрактного ядра армії. І тут при будь-якому міністрі оборони - Сердюкові, Іванові, Петрові чи Шойгу, - я впевнений, що всі ці напрямки залишаться пріоритетними й надалі", - зазначив він.