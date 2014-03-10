"Прощайте. За мною прийшли": у Севастополі викрали активіста Кірющенка

За інформацією секретаріату Української республіканської партії, крайову організацію якої очолює Кірющенко, востаннє він виходив на зв’язок сьогодні об 11.39. Він зателефонував до секретаріату і сказав: "Прощайте. За мной пришли". Відтоді його телефон не відповідає.

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Кірющенко, був на вчорашній акції з ушанування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Також він активно допомагав українським війсьвослужбовцям в окупованих росіянами військових частинах.