"Прощайте. За мною прийшли": у Севастополі викрали активіста Кірющенка
15:31, 10 березня 2014Політика
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У Севастополі викрали активіста Ігоря Кірющенка, повідомляє група «Євромайдан СОС».
За інформацією секретаріату Української республіканської партії, крайову організацію якої очолює Кірющенко, востаннє він виходив на зв’язок сьогодні об 11.39. Він зателефонував до секретаріату і сказав: "Прощайте. За мной пришли". Відтоді його телефон не відповідає.
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Кірющенко, був на вчорашній акції з ушанування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Також він активно допомагав українським війсьвослужбовцям в окупованих росіянами військових частинах.
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