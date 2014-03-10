Захоплення приватної телекомпанії в Луганську не було - МВС

За повідомленням правоохоронців, сьогодні в 9 ранку група осіб, близько 30-ти осіб, які мітингували під Луганською облдержадміністрацією, пішли до приватної телекомпанії, яка належить громадянину Ландіку.

«За їх інформацією, в цьому будинку перебував народний депутат Олег Ляшко. Мітингувальники вимагали від керівництва каналу зустрічі з народним обранцем», - повідомив глава луганської міліції Володимир Гуславський.

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За словами правоохоронця, представники телекомпанії запропонували ініціативній групі у складі 5-ти чоловік пройти в приміщення і оглянути його, щоб переконатися, що Ляшко там немає, що й зробили мітингувальники.

«Проте, побачивши, що того, кого вони шукають, там немає, вони зажадали вийти в ефір на цьому телеканалі. Працівники телекомпанії відмовили активістам, мотивуючи це тим, що це приватний канал», - повідомляють в міліції.

Весь цей час на місці знаходилися правоохоронці, які здійснювали охорону громадського порядку.

Після того, як ці люди покинули приміщення телеканалу, в Ленінський райвідділ міліції міста Луганська надійшла заява від працівниці телекомпанії про те, що у неї зник гаманець. За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Луганську натовп людей вибив вхідні двері НТРК «ІРТА», зайняла всі кабінети, винесли вогнегасники і погрожувала спалити телекомпанію, якщо їм не віддадуть для знищення вихідні матеріали для сюжету про вчорашнє захоплення будівлі ОДА.

Будівлю телекомпанії «ІРТА» в Луганську вдалося звільнити від загарбників приблизно через дві години. У будівлі розбиті двері, побитий охоронець, пошкоджена студія.

«Міліція залишалася бездіяльною. Силовики просто стояли внизу і дивилися на все, що відбувається», - сказала директор НТРК «ІРТА» Кароліна Полтавська, зазначивши, що шукати вихід із ситуації працівникам телекомпанії довелося самостійно.

Як стало відомо, причиною захоплення телекомпанії стала демонстрація в спецрепортажі реальної картини, що склалася в Луганську - захоплення групою провокаторів з російськими прапорами облдержадміністрації, напад на мирних городян.