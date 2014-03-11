У Криму в онлайн-опитуванні про приєднання до Росії вже проголосувало 102% аудиторії

Прикметно, що за возз'єднання Криму з Росією проголосували 78% (19681 осіб) взяли участь в опитуванні, а за відновлення Конституції Криму 1992 року - 24% (6144 осіб), повідомляє Центр журналістських розслідувань.

На запущенному 10 березня сайті референдуму, якщо судити з результатів голосування, за один неповний день встигли залишити свої голоси понад 25 тисяч осіб.

Читайте такожБрюссель: кримський референдум - загроза всьому ЄСНагадаємо, що ВР АРК ухвалила увійти до складу РФ в якості суб'єкта Російської Федерації, призначити на 16 березня 2014 року загальнокримський референдум (включаючи Севастополь), на який винести два альтернативні питання - про входження до складу РФ або про повернення Конституції-1992 та статус Криму як частини України.

Питання, що отримає більшість голосів, буде вважатися таким, що виражає пряме волевиявлення населення Криму.

Світове співтовариство, за винятком Росії, вважає референдум нелегітимним, оскільки українським законодавством не передбачено проведення місцевих референдумів.

Меджліс попросив кримських татар бойкотувати референдум. Також раніше повідомлялося, що до референдуму планується надрукувати 2,2 мільйона бюлетенів, що на 400 тисяч перевищує кількість виборців у Криму.