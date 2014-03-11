На кордоні з Росією виявили мікроавтобус з перебитим номером кузова та подвійними документами.

Як повідомили УНІАН у Відділ з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, учора, 10 березня, на прикордонно-митний контроль в пункт пропуску «Катеринівка», що на Сумщині, прибув мікроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» російської реєстрації.

За кермом мікроавтобус, що прямував на виїзд з України, був громадянин Молдови.

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Під час здійснення ідентифікації номерів агрегатів автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили ознаки зміни ідентифікаційного номера кузова транспортного засобу. В подальшому, під час проведення поглибленого огляду, у салоні мікроавтобуса та в ніші під переднім пасажирським сидінням виявлено додаткові номерні знаки та реєстраційні документи на цей же автомобіль, але німецької реєстрації.

Наразі автомобіль 2004 року випуску вилучено встановленим порядком. Про дане правопорушення повідомлено працівників міліції.