Жириновський закликає до війни з Україною, щоб повернути Януковича

Про це повідомляє РИА Новости.

"Якби я був президентом Росії, я б дав йому (Януковичу) силову підтримку повернути його до Києва. Він законний президент і ми маємо право йому допомагати", - заявив Жириновський у вівторок в Держдумі.

Читайте такожЯнукович про погіршення соціально-економічної ситуації в Україні: Я тут ні до чогоУ ЛДПР впевнені, що Янукович юридично президент країни, підкреслив політик, і тільки його у партії вважають легітимним президентом України.

Нагадаємо, з схожою заявою про свою легітимність сьогодні виступив і сам Янукович в російському Ростові-на-Дону.