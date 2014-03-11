Жириновський закликає до війни з Україною, щоб повернути Януковича
12:58, 11 березня 2014Політика
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Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що можна було б надати Віктору Януковичу військову підтримку для його повернення в Київ.
Жириновський закликає до війни / xsport.ua
Про це повідомляє РИА Новости.
"Якби я був президентом Росії, я б дав йому (Януковичу) силову підтримку повернути його до Києва. Він законний президент і ми маємо право йому допомагати", - заявив Жириновський у вівторок в Держдумі.
Читайте такожЯнукович про погіршення соціально-економічної ситуації в Україні: Я тут ні до чогоУ ЛДПР впевнені, що Янукович юридично президент країни, підкреслив політик, і тільки його у партії вважають легітимним президентом України.
Нагадаємо, з схожою заявою про свою легітимність сьогодні виступив і сам Янукович в російському Ростові-на-Дону.
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