Влада Криму намагається "купити" татарську спільноту
Верховна рада Криму на позачерговому засіданні у вівторок прийняла постанову «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграцію в кримське співтовариство».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, за проголосував 81 депутат (всього у ВР Криму їх 100).
ВР Криму постановила при затвердженні нової Конституції Республіки Крим передбачити такі гарантії відновлення прав кримських татар та їхньої інтеграції в співтовариство регіону:
надання кримськотатарській мові статусу офіційної мови нарівні з російською і українською мовами;
обрання Верховної Ради Республіки Крим за пропорційною виборчою системою за виборчими списками кандидатів у депутати і формування органів виконавчої влади Республіки Крим з гарантованим представництвом кримських татар 20%;
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проведення виборів депутатів сільських і селищних рад на основі мажоритарної виборчої системи;
визнання органів національного самоврядування кримськотатарського народу – Курултаю (загальнонаціонального з'їзду) кримськотатарського народу і органів, що формуються ним;
затвердження п'ятирічних і щорічних планів облаштування кримських татар, які повернулися до Криму, з відповідним фінансовим забезпеченням;
рішення правових, організаційних, фінансових і земельних питань при поверненні кримських татар до Республіки Крим із місць депортації;
реалізація прав та інтересів кримськотатарського народу у сфері національної культури, зокрема, сприяння розвитку установ культури і професійних творчих колективів;
збереження і відновлення пам'ятників історії та культури кримських татар;
сприяння розвитку в Криму системи дошкільної, шкільної та вищої освіти кримськотатарською мовою;
сприяння використанню разом з існуючими історичних топонімів Криму, що були змінені після депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року;
сприяння розвитку друкованих і електронних засобів масової інформації кримськотатарською мовою;
забезпечення рівноправного функціонування в Криму релігійних конфесій.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не було офіційно анонсоване для журналістів.