Влада Криму намагається "купити" татарську спільноту

Як повідомили УНІАН у прес-центрі кримського парламенту, за проголосував 81 депутат (всього у ВР Криму їх 100).

ВР Криму постановила при затвердженні нової Конституції Республіки Крим передбачити такі гарантії відновлення прав кримських татар та їхньої інтеграції в співтовариство регіону:

надання кримськотатарській мові статусу офіційної мови нарівні з російською і українською мовами;

обрання Верховної Ради Республіки Крим за пропорційною виборчою системою за виборчими списками кандидатів у депутати і формування органів виконавчої влади Республіки Крим з гарантованим представництвом кримських татар 20%;

Читайте такожУкраїнцям і татарам у Криму загрожує небезпека – комісар ОБСЄгарантоване представництво кримських татар у районних і міських радах та інших органах;

проведення виборів депутатів сільських і селищних рад на основі мажоритарної виборчої системи;

визнання органів національного самоврядування кримськотатарського народу – Курултаю (загальнонаціонального з'їзду) кримськотатарського народу і органів, що формуються ним;

затвердження п'ятирічних і щорічних планів облаштування кримських татар, які повернулися до Криму, з відповідним фінансовим забезпеченням;

рішення правових, організаційних, фінансових і земельних питань при поверненні кримських татар до Республіки Крим із місць депортації;

реалізація прав та інтересів кримськотатарського народу у сфері національної культури, зокрема, сприяння розвитку установ культури і професійних творчих колективів;

збереження і відновлення пам'ятників історії та культури кримських татар;

сприяння розвитку в Криму системи дошкільної, шкільної та вищої освіти кримськотатарською мовою;

сприяння використанню разом з існуючими історичних топонімів Криму, що були змінені після депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року;

сприяння розвитку друкованих і електронних засобів масової інформації кримськотатарською мовою;

забезпечення рівноправного функціонування в Криму релігійних конфесій.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту не було офіційно анонсоване для журналістів.