Крим може перетворитися на другу Абхазію - Нємцов

Таке припущення висловив у програмі "Свобода слова" російський опозиціонер Борис Нємцов, пише ТВі.

"За найпесимістичнішим сценарієм, Крим може перетворитися на Придністров'я, Південну Осетію, Абхазію чи Нагорний Карабах... Після анексії це буде невизнана республіка з напівкримінальним управлінням, до якої не захочуть їхати люди. А ми розуміємо, що Крим без туризму жити не може", – сказав політик.

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Нємцов також зазначив, що президент РФ Володимир Путін брутально порушив два фундаментальні договори з Україною.

"Перший – про без'ядерний статус України, що був підписаний 1994 року. І другий договір, підписаний у 1997 році, – "Про дружбу, співробітництво і партнерство Росії та України", в якому йдеться про те, що Росія зобов'язується ніколи не застосовувати силу і навіть загрозу сили щодо України. Якщо Путін анексує територію Криму, то це буде випадок в історії людства, якого не було після Другої світової війни", – наголосив опозиціонер.