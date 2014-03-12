У Криму дорожчають основні продукти

Підвищення попиту на основні продукти і паливо в поєднанні з частковою блокадою Криму російськими військовими і колабораціоністами з "загонів самооборони" призвели до подорожчання основних груп товарів.

Цукор за тиждень злетів до 12 грн/кг. Серед найбільш ходових товарів також рибні консерви, крупи, сіль і картопля, повідомляє Сегодня.

Оптовий торговець картоплею Ісмет скаржиться, що раніше було вигідно купувати сільгосппродукцію на «материковій» Україні.

Читайте такожМЗС висловило рішучий протест Росії через визнання "незалежності" Криму«Навіть з урахуванням витрат на паливо виходило дешевше, тепер в Армянську стоїть блокпост військових, ми перестали їздити, і до нас не завозять її, бояться. Намагаємося знайти внутрішні резерви, купуємо в Джанкої, ціна поки що не змінилася, але може піднятися в найближчі дні», - говорить він.

Особливий попит зараз і на всі види палива (ціна бензину А-95 в середньому по 13,5 грн.)

Але директор однієї з кримських мереж заправок Олександр Терещенко обнадіює і прогнозує зниження цін незабаром.

«Ціна нафти падає, бензин теж подешевшає. Небезпеки залишитися в Криму без палива немає. Наші запаси дозволять працювати аграріям і заправлятися звичайним автолюбителям протягом місяця без їх поповнення. Склади з цистернами палива продовжують курсувати, резерви поки що постійно поповнюються», - заявив підприємець.