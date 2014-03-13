"Ми всі виздихаємо" - мешканка Криму про від'єднання від України

"Якщо ми будемо відділятися, ми просто всі виздихаємо", - заявила вона на камеру. За її словами, Росія приманює кримчан "великим рублем" і обіцяє, що все буде добре.

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