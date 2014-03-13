"Ми всі виздихаємо" - мешканка Криму про від'єднання від України
09:14, 13 березня 2014Політика
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Одна з мешканок Криму в коментарі журналістам пояснила, чому Крим не можна від'єднувати від України.
"Якщо ми будемо відділятися, ми просто всі виздихаємо", - заявила вона на камеру. За її словами, Росія приманює кримчан "великим рублем" і обіцяє, що все буде добре.
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"Ми всі виздихаємо" - мешканка Криму про від'єднання від України
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