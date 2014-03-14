Яценюк: агресія РФ не має жодних причин і передумов

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна стикнулася з військовою агресією країни-сусіда, яка є одним із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: «Ця агресія не має жодних причин і передумов. Це абсолютно неприпустимо у 21 столітті розв’язувати будь-які конфлікти з танками, артилерією та армією на території».

Він наголосив, що Російська Федерація порушила низку двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод, підписаних Україною та Росією: «Ми переконані, що ніким не ставиться під сумнів стаття 2 Статуту ООН, яка каже, що всі члени ООН утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином, несумісним із цілями Об’єднаних Націй».

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Арсеній Яценюк також зазначив, що військова присутність (на території України. – ред.) чітко ідентифікована: «Це російська військова присутність, із російськими номерними знаками на машинах».

«Закликаємо Російську Федерацію відвести її війська, розміщені в Криму, і почати реальні розмови і переговори, аби подолати цей конфлікт», - наголосив Прем’єр-міністр.

«Ми досі переконані, що в нас є шанс вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Висловлюємо шануукраїнським військовим, які утримуються від будь-якого застосування сили», - підкреслив Глава Уряду.

Як наголосив він, цей конфлікт виходить поза межі регіону. Арсеній Яценюк нагадав, що 1994 року Україна відмовилася від атомної зброї й було підписано Будапештський меморандум: «Ми відмовилися від третього в світі за розміром арсеналу атомної зброї. І згідно з Будапештським меморандумом його підписанти гарантували територіальну цілісність, суверенність і незалежність української держави».

«Те, як діють наші російські партнери – і, переконаний, якщо ми почнемо реальні переговори з Росією, то вони зможуть стати справжніми партнерами, - підриває глобальну безпеку та програму ядерного роззброєння. Адже після цих дій буде дуже складно переконати будь-кого в світі не мати ядерної зброї»,- наголосив Арсеній Яценюк.

Він ще раз підкреслив, що українська влада абсолютно відкрита до переговорів: «Ми хочемо реальних переговорів. Ми не хочемо жодної військової агресії».

Він звернувся до Російської Федерації: «Чи хочуть росіяни війни? Як Прем’єр-міністр України, яка протягом десятиліть мала теплі й дружні відносини з Росією, я переконаний, що росіяни не хочуть війни. Сподіваюся, російська влада й російський президент прислухаються до свого народу, ми повернемося за стіл переговорів і негайно вирішимо цей конфлікт».