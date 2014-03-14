Війська РФ везуть на північ Криму системи залпового вогню "Ураган" та гармати великого калібру

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"В ешелоні - 12 пускових установок і 10 транспортно-заряджаючих машин. РСЗВ 9К57 «Ураган» - це серйозно. Одного залпу вистачить, щоб стерти з землі половину такого міста, як Сімферополь", - повідомляє він.

Тимчук зазначає, що до цього часу Центр військово-політичних досліджень виявляв наявність у складі угруповання окупаційних російських військ тільки РСЗВ "Град".

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У той же час керівник кримського медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook повідомляє, що за даними його джерел, в даний час через Керч слід колона військової техніки РФ.

"У її складі 5 КАМАЗів, які тягнуть гармати великого калібру типу Гіацинтів, пара фур, схожі на мобільні станції електропостачання. Кілька Газелей з лейбами на борту РАЙКОМ, порожні ПАЗики з російськими військовими номерами", - пише Селезньов.

Також він зазначає, що на борту КАМАЗів ящики з боєприпасами, і джерела повідомляють, що на деяких одиницях техніки чітко видно індекси "військова частина 64670".