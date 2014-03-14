Путін може відмовитися від війни з Україною в обмін на отримання протекторату над Кримом – експерт
Президент Росії Володимир Путін може відмовитися від війни з Україною в обмін на отримання протекторату над Кримом.
Як передає кореспондент УНІАН, таку версію розвитку подій озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
Він припустив, що Путіна змусять до переговорів, і, можливо, він зробить несподіваний хід: за результатами референдуму в Севастополі за Росію проголосує 102,5%, а в Криму - 51% захочуть залишитися з Україною, а 49% - з Росією. У такому разі Путін відмовиться від приєднання Криму до Росії, а Севастополь залишиться російським анклавом.
Хисткий перерозподіл голосів у решті Криму призведе до того, що Путін запропонує світовій спільноті вирішити кримське питання шляхом встановлення протекторату Росії над півостровом, спрогнозував експерт.
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Сунгуровський вважає, що Путін у ході переговорів використає такий козир, як погроза виходу з Договору про колективну безпеку.
На думку експерта, яке остаточне рішенняухвалить Президент Росії, залежатиме від того, чого він більше хоче - залишитися в історії збирачем російських земель або не допустити розвалу російської економіки.
Кажучи про реальні настрої кримчан з приводу подальшої долі автономії, Сунгуровський зазначив, що є три групи: близько 13% - маргінальна група - готові за будь-яких умов приєднатися до Росії. Друга група - близько 40% - виступає, скоріше, за культурне, а не політичне приєднання до Росії, до російського світу. А третя група – татари, частина українців і російськомовного населення - хочуть залишитися у складі України.
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Крім того, він додав, що значна частина прихильників культурного приєднання до Росії за останні тижні була ошукана маргінальною групою прихильників російської державності в Криму, і також вимагає політичного рішення про приєднання півострова до Росії.
Сунгуровський вважає, що основне завдання України, поки референдум не відбувся - ізолювати пропагандистів російського майбутнього Криму.
«Якщо цього не зробити, справа може дійти до крові. Мене дуже насторожує, що татари-чоловіки відправляють свої сім'ї на материк і готуються до війни», - резюмував експерт.