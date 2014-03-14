Путін може відмовитися від війни з Україною в обмін на отримання протекторату над Кримом – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку версію розвитку подій озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Він припустив, що Путіна змусять до переговорів, і, можливо, він зробить несподіваний хід: за результатами референдуму в Севастополі за Росію проголосує 102,5%, а в Криму - 51% захочуть залишитися з Україною, а 49% - з Росією. У такому разі Путін відмовиться від приєднання Криму до Росії, а Севастополь залишиться російським анклавом.

Хисткий перерозподіл голосів у решті Криму призведе до того, що Путін запропонує світовій спільноті вирішити кримське питання шляхом встановлення протекторату Росії над півостровом, спрогнозував експерт.

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Сунгуровський вважає, що Путін у ході переговорів використає такий козир, як погроза виходу з Договору про колективну безпеку.

На думку експерта, яке остаточне рішенняухвалить Президент Росії, залежатиме від того, чого він більше хоче - залишитися в історії збирачем російських земель або не допустити розвалу російської економіки.

Кажучи про реальні настрої кримчан з приводу подальшої долі автономії, Сунгуровський зазначив, що є три групи: близько 13% - маргінальна група - готові за будь-яких умов приєднатися до Росії. Друга група - близько 40% - виступає, скоріше, за культурне, а не політичне приєднання до Росії, до російського світу. А третя група – татари, частина українців і російськомовного населення - хочуть залишитися у складі України.

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Крім того, він додав, що значна частина прихильників культурного приєднання до Росії за останні тижні була ошукана маргінальною групою прихильників російської державності в Криму, і також вимагає політичного рішення про приєднання півострова до Росії.

Сунгуровський вважає, що основне завдання України, поки референдум не відбувся - ізолювати пропагандистів російського майбутнього Криму.

«Якщо цього не зробити, справа може дійти до крові. Мене дуже насторожує, що татари-чоловіки відправляють свої сім'ї на материк і готуються до війни», - резюмував експерт.