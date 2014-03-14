ЗМІ: Кремль назвав три умови скасування військової інтервенції в Україну

Про це повідомляє Інсайдер з посиланням на джерела у ВР.

Під час зустрічі Керрі і Лаврова 5 березня в Парижі Росія висунула три вимоги - перенесення дати президентських виборів, невступ України в НАТО і непідписання угоди про Асоціацію з ЄС у чинній редакції, стверджує нардеп, який раніше обіймав високий пост в уряді.

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Народні депутати і раніше припускали, що Володимира Путіна при військовому вторгненні в Крим цікавила не тільки анексія Криму, але і збереження впливу на Україну в цілому.

"З допомогою "грубих дій" в Криму Російська Федерація намагається зірвати президентські вибори в Україні. Проводиться широкомасштабна кампанія, щоб не допустити легітимних виборів президента", - заявив секретар РНБО Андрій Парубій.

"Він (Путін) прекрасно розуміє, що якщо вибори відбудуться 25 травня, то на них переможе або Кличко, або Порошенко. Вони обидва непідконтрольні Кремлю. А навіщо Путіну непідконтрольний президент, якщо він звик мати справу тільки з підгодованими", - зазначив один з депутатів УДАР.

"Він також розуміє, що цим урядом буде підписана угода з ЄС, угода з НАТО. Та це йому не треба", - додав співрозмовник.

Більш того, в УДАРі обережно натякають, що вибори не вигідні і Юлії Тимошенко, адже на даному етапі у неї тільки третій показник по рейтингах.

У той же час, вважають співрозмовники видання, якби вибори перенесли, то Тимошенко вибудувала б через підконтрольних собі губернаторів вертикаль влади, скористалася б успіхами реформ уряду Яценюка, і на цій хвилі б перемогла. Більш того, завдяки тому, що зараз "Батьківщина" фактично контролює всю владу, вона б мала вплив на формування всіх фінансових потоків.

Водночас в оточенні Тимошенко це версію категорично відкидають.

Однак перенесення виборів як сценарій Росії, вигідний в тому числі Партії регіонів, в опозиції не заперечують.

Невипадково, ще у вівторок нікому не відомий депутат від ПР Євген Мураєв вніс проект постанови про перенесення виборів на 7 грудня, а донецький адвокат Володимир Оленцевич, відомий тим, що за його позовом позбавили звання героя Романа Шухевича і Степана Бандеру, звернувся до Вищого адмінсуду щодо незаконності позбавлення повноважень президента Віктора Януковича.

Однак юридичного механізму, як будуть перенесені вибори, поки точно описати не може ніхто.

Навіть, якщо в Україні буде введено воєнний стан, то і в цьому випадку закон не дає чіткої норми, що вибори скасовуються.

Станом на сьогоднішній день жоден з головних кандидатів в президенти не оголосив про проведення з'їзду, хоча зробити це потрібно до 30 березня. Але поки всі чекають результатів референдуму в Криму і подальших дій Росії.

Джерело в міністерстві закордонних справ стверджує, що офіційний Київ також бачить три умови для стабілізації ситуації в країні. "Це політична стабілізація через проведення президентських виборів 25 травня. Економічна стабілізація через кредитну лінію МВФ. І нарешті, початок негайного діалогу з Росією з Криму за умови, що Кремль не просуває свої війська вглиб території країни", - каже дипломат.

Таким чином, напередодні референдуму про незалежність Криму українська влада навіть не сподівається на негайне виведення російських військ з півострова і розраховує в кращому випадку почати переговори з Москвою при посередництві США і ЄС.