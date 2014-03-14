Крим закупив 900 генераторів на випадок відключення Києвом світла

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у п'ятницю на прес-конференції в Сімферополі нелегітимний голова Ради міністрів автономії Сергій Аксьонов.

За його словами, підстав для відключень електроенергії немає, оскільки заборгованостей перед постачальними компаніями у регіону немає, разом із тим, він не виключив: Київ може зробити це «зі шкідливості» і, щоб зробити «гидоти кримчанам». Півострів підготувався до цього.

«Куплені й надійшли понад 900 генераторів для безперебійного забезпечення електроенергією населення. Впевнений, що здоровий глузд у Києві переможе, й вони дурних кроків робити не будуть», - сказав Аксьонов.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму 6 березня ухвалила рішення приєднати Крим до РФ і винесла на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України вважає «опитування» неконституційним. Такої ж думки дотримуються й світові лідери. Референдум визнає лише офіційна Москва.