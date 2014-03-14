Джемілєв: ООН чи НАТО мають ввести миротворців до того, як нас почнуть різати
Кримські татари, з огляду на ситуацію, що склалася, вимагають введення на півострів миротворців ООН, заявив сьогодні у штаб-квартирі НАТО один з лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.
Як каже колишній голова Меджлісу, він усвідомлює, що для цього потрібне рішення Ради безпеки ООН, де росіяни його обов’язково «ветуватимуть». «Однак, процедуру все ж слід розпочинати», – цитує Джемілєва Радіо Свобода.
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Мустафа Джемілєв, що сьогодні зустрівся з представниками Європейської служби зовнішніх дій і лідерами НАТО, додає, що сподівався на активнішу реакцію Заходу. «Війська ООН чи НАТО починають застосовувати свої сили, коли вже широкомасштабно ллється кров. А ми хотіли росіян перехитрити», – каже він.
«Ми хотіли б, щоб застосували цю силу до того, як нас почнуть різати. Ось в чому проблема. Нам відповіли, що мова про застосування сили не ведеться, але розроблений пакет заходів, що дорого коштуватиме Росії, якщо вона не поважатиме територіальної цілісності України. А що коли Росія готова заплатити цю ціну і все ж відхопити нашу територію? Ось на це питання я ніяк не можу отримати відповіді», – каже екс-голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Щодо недільного референдуму, він закликав і європейських дипломатів, і представників Північноатлантичного альянсу не брати до уваги його результатів. «Вони не залежатимуть від явки чи волевиявлення виборців, бо таке бажання тих, хто ввів війська на нашу територію і результати вже визначені наперед», – додає Мустафа Джемілєв.
«Проведення такого референдуму та ще й в стані окупації – це просто безглузда наруга над елементарними демократичними принципами», – додає він.