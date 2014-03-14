Майже 70 міжнародних спостерігачів зареєструвалися на референдум у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова республіканської комісії з підготовки і проведення опитування Михайло Малишев повідомив журналістам сьогодні увечері в Сімферополі.

«Я назву ці країни: Росія, Латвія, Бельгія, Ізраїль, Польща, Франція, Італія, Молдова, Сербія, США, Угорщина, Німеччина, Австрія, Чехія, Фінляндія, Болгарія, Іспанія, Греція, Португалія, Монголія, Словенія, Кіпр і Китай», - сказав Малишев.

За його даними, у суботу спостерігачі роз'їдуться по регіонах Криму.

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Малишев також сказав, що в Криму сьогодні о 00:00 почнеться «день тиші» перед референдумом.

«Агітація напередодні дня голосування і в день голосування забороняється, тобто сьогодні о 24-й години наступає так званий "день тиші". Прошу громадські організації і громадян неухильно дотримуватися цього найважливішого правила», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня вирішив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два альтернативні питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Київ вважає референдум неконституційним. Такої ж думки дотримується ряд світових лідерів. Референдум визнає лише офіційна Москва.