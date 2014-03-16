Краще померти, ніж знову зазнати депортації - Джемілєв описав настрої татар
04:19, 16 березня 2014Політика
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Кримські татари побоюються спроби нової депортації після анексії українського півострова Росією, але вони не змиряться з цим і готові чинити опір окупантам.
Джемілєв розповів, про що зараз думають кримські татари
Про це заявив колишній голова Меджлісу (1991-2013) і народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі 5 каналу.
"Ми 50 років боролися за повернення на свою Батьківщину, і тепер краще померти тут, аніж знову зазнати депортації. Такий настрій переважає. Звичайно, самі по собі ми не така сила, щоб оголосити війну Росії й успішно її вести. Нас мало і ми без зброї. Звичайно, ми теж зацікавлені, щоб все було без провокацій. Але коли твоя Батьківщина зайнята іноземними солдатами - важко очікувати, що все буде мирно", - сказав голова Меджлісу.
Раніше повідомлялося, що лідер меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає намічений на 16 березня референдум про статус регіону клоунадою.
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