Краще померти, ніж знову зазнати депортації - Джемілєв описав настрої татар

Про це заявив колишній голова Меджлісу (1991-2013) і народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі 5 каналу.

"Ми 50 років боролися за повернення на свою Батьківщину, і тепер краще померти тут, аніж знову зазнати депортації. Такий настрій переважає. Звичайно, самі по собі ми не така сила, щоб оголосити війну Росії й успішно її вести. Нас мало і ми без зброї. Звичайно, ми теж зацікавлені, щоб все було без провокацій. Але коли твоя Батьківщина зайнята іноземними солдатами - важко очікувати, що все буде мирно", - сказав голова Меджлісу.

Раніше повідомлялося, що лідер меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає намічений на 16 березня референдум про статус регіону клоунадою.