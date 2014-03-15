Меджліс назвав клоунадою референдум про статус Криму

«16 березня в Криму буде не референдум, а клоунада і цирк, які будуть проходити під прикриттям озброєних солдатів», - сказав Чубаров.

Він підкреслив, що прихильники кримськотатарського меджлісу не будуть в неділю перешкоджати кому-то «участь у цирку», але самі не будуть брати участь у ньому, а також мають намір закликати своїх сусідів різних національностей ігнорувати цей захід.

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«Меджліс рекомендував всім місцевим і регіональним меджлисам, спільно з жителями Криму різних національностей, продовжувати зберігати спокій, бути пильними і виключити можливість будь-яких провокацій», - додав лідер меджлісу.

За даними Чубарова, 17 березня в Крим приїде група спостерігачів ОБСЄ для моніторингу стану прав людини на півострові.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Путін запросив одного з лідерів кримських татар Мустафу Джемілєва до Москви для переговорів. Сам Джемілєв припустив, що його спробують схилити на бік Росії в конфлікті в Криму. Після поездик в Москву Джемилве повідомив, що путін не зміг його переконати прийняти бік РФ.