У Криму розпочався невизнаний світом "референдум". Онлайн-трансляція

В "Бюлетені для голосування на загальнокримському референдумі 16 березня 2014 року" всього лише 2 питання трьома мовами: російською, українською і кримськотатарською.

Дивіться онлайн-трансляцію з виборчих дільниць:

1. Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?

2. Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Оскільки Конституцією України не передбачено проведення місцевих референдумів та з урахуванням того факту, що референдум в Криму став можливим завдяки вторгненню російських військ, світова громадськість, за винятком Росії, вважає його нелегітимним.

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Зокрема, референдум був визнаний нелегітимним українським Конституційним судом, Венеціанською комісією, ЄС і США. 15 березня на розгляд Радою Безпеки ООН була винесена резолюція, яка передбачає оголосити майбутній референдум в Криму «таким, що не має сили» і закликати всі країни не визнавати його результати, однак Росія заблокувала її, скориставшись правом вето.

У Криму проти референдуму активно виступають кримські татари.