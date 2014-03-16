На "референдумі" в Криму дозволяють голосувати росіянам

На невизнаному світом референдумі в Криму на виборчі дільниці допускають навіть росіян із сімферопольською пропискою. Про це в соцмережах пишуть самі виборці, повідомляє ТСН.ua.

"Я, громадянка Росії, з пропискою в Сімферополі, отримала бюлетень зі словами: "Ну, раз ви тут живете, значить, можете голосувати". Тітонька, не знайшовши мене в списках, просто вписала моє прізвище в інший список. Ось так", пише журналіст "Української правди" в Facebook.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні о 08:00 за київським часом у Криму розпочався неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення, що проводиться за військової та політичної підтримки Російської Федерації.

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Референдум був визнаний нелегітимним українським Конституційним судом, Венеціанською комісією, ЄС і США. 15 березня на розгляд Радою Безпеки ООН була винесена резолюція, яка передбачає оголосити майбутній референдум в Криму «таким, що не має сили» і закликати всі країни не визнавати його результати, однак Росія заблокувала її, скориставшись правом вето.

У Криму проти референдуму активно виступають кримські татари.