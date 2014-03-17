Парубій: правоохоронцям вдалося зупинити спецоперацію Кремля

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

"Її перший етап передбачав проведення у неділю, 16 березня, у восьми південних та східних областях масових заворушень, захоплення адміністративних будівель (перш за все, ОДА), проголошення "народних губернаторів", створення незаконних військових формувань, звернення до Росії з проханням ввести війська", - пише він.

"21-22 березня заколотники, керовані та очолювані кремлівською агентурою, планували проведення, за їхньою ж назвою, "хресної ходи". А потім - "мирного визвольного походу на Київ". Звичайно, не все вдається. Ситуація залишається надзвичайно складною. Дуже багато роботи проводиться фактично "на марші". І про значну частину заходів, які здійснюються, ми не маємо права повідомляти завчасно. Тому прошу поставитися до цього з розумінням", - додав він.