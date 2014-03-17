США ввели санкції проти Януковича, Медведчука і Константинова

Фігурантам списку буде заборонений в'їзд у США, їх активи і власність будуть блоковані.

У списку фігурують екс-президент Віктор Янукович, екс-глава адміністрації президента Віктор Медведчук спікер розпущеного Радою парламенту Криму Володимир Константинов і незаконно призначений прем'єр-міністр Сергій Аксьонов, повідомляє Білий дім.

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