Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії: деталі від Генштабу

Зафіксовано пожежу в результаті атаки.

Сили оборони України вдарили по нафтопереробному заводу "Ярославський" у місті Ярославль (РФ), на території підприємства зафіксовано пожежу. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

"НПЗ "Ярославський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік", - сказано в повідомленні.

Також зазначається. що продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Відео дня

Крім того, неспокійно було ворогу і на окупованих територіях України.

Зазначається, що упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на ТОТ України. Зокрема, уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій українській Донеччині.

За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Удари по Росії - наслідки

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що Росія зазнає іміджевого удару після застосування Україною "нафтових санкцій", і втрачає ресурс для ведення війни. Крім того, українські далекобійні атаки на російську нафтову галузь зривають виконання Росією контрактів із продажу нафти іншим країнам.

Він зазначив, що українські "нафтові санкції" закінчаться, коли завершиться війна, а от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів (статус) Росії як надійного постачальника, який може поставити свою сировину вчасно в країну призначення. З цим є величезні проблеми по всьому, що рухається з півночі і півдня через Чорне море і вже через Балтійське.

Вас також можуть зацікавити новини: