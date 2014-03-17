ЄС порадив Україні і далі «стримано реагувати» на анексію Криму
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон віддала належне стриманості України в реакції на дії Росії в Криму і закликала офіційний Київ і надалі продовжувати стриману політику щодо кримської кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ештон заявила на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів.
"Ми віддаємо належне стриманого ставлення, яке демонструє Україна у відповідь на кризу. Ми закликаємо українську владу продовжувати цей підхід", - сказала Ештон.
Читайте такожЕштон розказала, коли ЄС задіє адресні санкції проти Росії
За її словами, увага української влади має бути зосереджена на тому, щоб широко залучити до процесів у державі всі регіони і національні меншини і просуватися до проведення вільних і справедливих президентських виборів і конституційної реформи.
Ештон суворо засудила незаконний кримський референдум: "Ми наистрожайшим чином засуджуємо так званий референдум. Він незаконний і суперечить українській Конституції і був проведений у присутності військ. ЄС не може визнати цей референдум в таких обставинах".
Ештон висловила надію, що ОБСЄ у Відні в понеділок-вівторок прийме рішення про направлення в Україну наглядової місії.
"Я дійсно вірю, що ми зможемо досягти деескалації ситуації", - сказала Верховний представник ЄС.