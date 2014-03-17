ЄС порадив Україні і далі «стримано реагувати» на анексію Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ештон заявила на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів.

"Ми віддаємо належне стриманого ставлення, яке демонструє Україна у відповідь на кризу. Ми закликаємо українську владу продовжувати цей підхід", - сказала Ештон.

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За її словами, увага української влади має бути зосереджена на тому, щоб широко залучити до процесів у державі всі регіони і національні меншини і просуватися до проведення вільних і справедливих президентських виборів і конституційної реформи.

Ештон суворо засудила незаконний кримський референдум: "Ми наистрожайшим чином засуджуємо так званий референдум. Він незаконний і суперечить українській Конституції і був проведений у присутності військ. ЄС не може визнати цей референдум в таких обставинах".

Ештон висловила надію, що ОБСЄ у Відні в понеділок-вівторок прийме рішення про направлення в Україну наглядової місії.

"Я дійсно вірю, що ми зможемо досягти деескалації ситуації", - сказала Верховний представник ЄС.