У Криму лише 0,5 % кримських татар взяли участь у нелегітимному референдумі - Чубаров
Лише близько 1 тисячі кримських татар зі 185 тисяч кримськотатарських виборців (близько 0,54 %) взяли участь у нелегітимному референдумі про статус Криму, який проходив 16 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров у понеділок ввечері на прес-конференції в Сімферополі.
Чубаров також заявив про «вакханалію» і масові фальсифікаціїю , коли на ділянках приписували голоси.Читайте такожУ Меджлісі побоюються репресій після «референдуму»
«На відміну від усіх попередніх виборів, коли давали копії протоколів, тепер цього не було, нікому (з організаторів - УНІАН) цього не було потрібно", - заявив Чубаров.
Раніше меджліс закликав кримських татар бойкотувати референдум.
Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія здійснює військову окупацію Криму.
16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.