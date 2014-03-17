У Криму лише 0,5 % кримських татар взяли участь у нелегітимному референдумі - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров у понеділок ввечері на прес-конференції в Сімферополі.

Чубаров також заявив про «вакханалію» і масові фальсифікаціїю , коли на ділянках приписували голоси.Читайте такожУ Меджлісі побоюються репресій після «референдуму»

«На відміну від усіх попередніх виборів, коли давали копії протоколів, тепер цього не було, нікому (з організаторів - УНІАН) цього не було потрібно", - заявив Чубаров.

Раніше меджліс закликав кримських татар бойкотувати референдум.

Як повідомляв УНІАН, з кінця лютого Росія здійснює військову окупацію Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.