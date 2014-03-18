США і Україна проведуть спільні військові навчання

Про це повідомляє Хвиля з посиланням на Atlantic Counsil

Статус двох щорічних військових навчань Армії США в Європі, які були заплановані на липень (один в Росії, другий - в Західній Україні) змінюється під впливом ситуації в Україні, яку називають найгіршою кризою з часів закінчення холодної війни. Той факт, що США і їх союзники вирішили проводити навчання в Україні та скасувати програму в Росії, демонструє підтримку Києва Заходом в його протистоянні з Москвою.

Вчення, що проходять у Львові недалеко від польського кордону, повинні «забезпечити регіональну стабільність і безпеку, зміцнити потенціал партнерства і довіри в процесі поліпшення взаємодії між Армією США в Європі, сухопутними військами України та іншими країнами НАТО і партнери)» - йдеться на сайті Армії США в Європі (USAEUR).

Крім солдатів Армії США в Європі “Rapid Trident 2014” візьмуть участь з'єднання з Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Молдови, Польщі, Румунії, Великобританії та України. Спільний штаб американо-українського батальйону проведе навчання з підтримання миру. Військові заявляють, що підготовка до навчань триватиме у відповідності з планом, а наказ про скасування не надходив.

Торішні навчання тривали два тижні, в них взяли участь 1300 військовослужбовців .