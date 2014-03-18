Турчинова закликали написати заяву про відставку за нерішучість та бездіяльність

Про це колишній міністр оборони написав у своєму відкритому зверненні.

«Олександре Валентиновичу, пропоную Вам зробити відповідальний вчинок: написати заяву про добровільне складення Вами повноважень голови Верховної Ради, і як наслідок – повноважень Президента – Верховного головнокомандувача Збройних Сил», - написав Гриценко.

«Вам самому і всім уже ясно, що Верховний головнокомандувач, тим більше за нинішніх екстремальних умов – то не Ваше покликання», - йдеться у зверненні.

«Вкажіть у заяві поважну причину (хвороба, психологічна стомленість, або сімейні обставини) – Рада проголосує і йдіть собі з Богом...», - пише Гриценко.

«Врешті, пригадайте нашу з Вами розмову, напередодні Майдану, коли Ви сказали: "От вийде на волю Юля, я взагалі відійду від партії і політики, займуся чимось більш цікавим і гармонійним для мене – служба в Церкві, написання книжок"... Пригадуєте?», - нагадав Гриценко.

«Займіться, Олександре Валентиновичу – і Вам від того буде легше й гармонійніше, і всій нашій країні», - пише він.

Гриценко також пояснив, чому він звернувся до турчинова публічно.

«Чому звертаюся публічно? Після нашої з Вами останньої розмови "очі-в-очі" про план протидії агресії і Вашої дальшої нерішучості та бездіяльності – зустрічатися й переконувати Вас у закритому режимі більше не бачу сенсу», - наголосив Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Раніше президент РФ Володимир Путін погодився прийняти Крим і Севастополь до складу Росії. У своєму рішенні президент РФ спирається на результати псевдореферендуму, а також на "волю народу".





