Расмуссен заявляє, що союзники не визнають приєднання Криму до Росії

Про це сказано в заяві генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, поширеному у вівторок в Брюсселі, пише Дело.

"Я засуджую оголошення президентом Путіним включення Криму до складу Російської Федерації", - заявив він.

Расмуссен переконаний, що Росія знехтувала всіма закликами зробити "крок назад відповідно до нормам міжнародного права і продовжує спускатися вниз по небезпечному шляху".

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"Росія продовжує порушувати суверенітет України та її територіальну цілісність, продовжує кричуще порушення своїх міжнародних зобов'язань. Не може бути ніякого виправдання для продовження курсу дій, який може тільки поглибити міжнародну ізоляцію Росії. Приєднання Криму є незаконним і нелегітимним, і союзники по НАТО його не визнають", - заявив він.

Крім того, генсек альянсу висловив глибоку стурбованість повідомленнями про смерть українського офіцера.

"Вкрай важливо, щоб усі сторони проявили стриманість і зробили всі можливі кроки, щоб уникнути подальшої ескалації", - переконаний Андерс Фог Расмуссен.