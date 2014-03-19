У Криму збираються націоналізувати понад 130 туристичних об'єктів

У Криму націоналізують понад 130 туристичних об'єктів. Про це повідомили в Російському союзі туріндустрії (РСТ), посилаючись на слова нелегітимного міністра курортів і туризму Криму Олени Юрченко, пише ИТАР-ТАСС.

У союзі уточнили, що мова йде про 119 державних колективних засобів розміщення, міжнародний дитячий центр "Артек", 17 об'єктів "Укрпрофоздоровниці", а також про підприємство з видобутку лікувальної грязі Сакського родовища, інститут імені Сеченова в Ялті і 35 комунальних підприємств місцевих рад.

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У Російському союзі туріндустрії підкреслили, що Фонду державного майна Криму доручено в максимально стислі терміни провести інвентаризацію і визначити балансоутримувача туристичних об'єктів. Всі вони потім будуть обговорюватися Росією і нелегітимним кримським урядом як потенційні інвестиційні майданчики, додали в об'єднанні.