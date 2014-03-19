У мережі з'явилося відео обстрілу людей в Сімферополі

Вчора в Сімферополі вбили українського військового.

"Це війна. Вторгнення військ Путіна в Україну дійшло до страшного та, на жаль, закономірного апофеозу... Сьогодні в Сімферополі одного українського військового вбито, двох поранено", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Сьогодні у мережі з'явилося відео обстрілу людей у Сімферополі.

Відео The Telegraph

Як раніше повідомляв УНІАН, під час штурму російськими окупантами фотограмметричного центру Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ в Сімферополі вбито українського солдата.