ОБСЄ направить до України на вибори президента близько тисячі спостерігачів
02:31, 20 березня 2014Політика
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Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) планує направити на вибори президента України, призначені на 25 травня, 1000 спостерігачів.
ОБСЄ направить до України на вибори президента близько тисячі спостерігачів / kievskaya.com.ua
Як повідомила на зустрічі в Центрвиборчкомі України глава делегації БДІПЛ Каетана де Зулуета Отрам, вони прибудуть в Україну 28 березня, пише ИТАР-ТАСС.
Крім того, повідомила вона, за ходом голосування стежитимуть ще близько 900 спостерігачів.
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Нагадаємо, Верховна Рада призначила президентські вибори на 25 травня.
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