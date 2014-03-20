ОБСЄ направить до України на вибори президента близько тисячі спостерігачів

Як повідомила на зустрічі в Центрвиборчкомі України глава делегації БДІПЛ Каетана де Зулуета Отрам, вони прибудуть в Україну 28 березня, пише ИТАР-ТАСС.

Крім того, повідомила вона, за ходом голосування стежитимуть ще близько 900 спостерігачів.

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Нагадаємо, Верховна Рада призначила президентські вибори на 25 травня.