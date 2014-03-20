Міністр оборони України і РФ обговорили заходи з деескалації обстановки в Криму

Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ, за підсумками їх телефонної розмови.

«Було продовжено обговорення різних аспектів кризової ситуації в Україні і заходів щодо деескалації обстановки на Кримському півострові», - йдеться в повідомленні.Читайте такожТенюха і Ярему не пустили до Криму. РНБО збирається на засідання

Шойгу і Тенюх домовилися продовжувати робочі контакти.

Шойгу звернувся до «керівництва Республіки Крим» з проханням звільнити затриманого командувача військово-морських сил України контр-адмірала Сергія Гайдука і не перешкоджати його виїзду на територію України.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100%, які взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії двох нових суб'єктів - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.