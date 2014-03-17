Константинов запропонує українським військовим і чиновникам принести присягу або нести службу поза Кримом

Як повідомляє прес-центр кримського парламенту, про це заявив спікер розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов.

«Ті, хто на свої переконання не приймає кримської незалежності та залишається вірний українській державі, не переслідуватимуться. Так, військовослужбовцям українських Збройних сил буде надана альтернатива: нести службу в Криму, склавши присягу Республіці, або продовжити її поза межами Криму – у складі української армії. Такий самий принцип буде застосовано до держслужбовців, працівників силових структур, до всіх, що складав присягу на вірність Україні. Ніхто нікого силоміць примушувати переприсягати не буде», - заявляє Константинов.Читайте такожСпікер Держдуми РФ: анексія Криму відбудеться на основі міждержавної угоди

Як повідомляв УНІАН, розпущений Верховною Радою України парламент Автономної Республіки Крим у понеділок проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки. Також передбачається, що місто Севастополь матиме особливий статус у Республіці Крим.

Розпущений Верховною Радою України парламент АРК було перейменовано в Державну Раду Республіки Крим – парламент Республіки Крим.