Компанія Фірташа спростовує інформацію про його вихід з тюрми під заставу
12:36, 20 березня 2014Політика
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Компанія Фірташа спростовує інформацію про його вихід з тюрми під заставу у 125 млн євро.
Фірташа випустили з-за ґрат під заставу у 125 млн євро
/ dmitryfirtash.com
"Інформація про звільнення Дмитра Фірташа під заставу не є правдивою", - йдеться у заяві Group DF.
Як повідомло австрійське видання Die Presse, рішення про звільнення Фірташа під заставу суд начебто виніс після того, як олігарх, чиї статки оцінюють в 2,4 мільярди євро, вніс заставу у розмірі 125 мільйонів, повідомляло ТСН.
Нагадаємо, раніше в Австрії Фірташа заарештували на прохання ФБР. Справу проти бізнесмена розслідували впродовж багатьох років.
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