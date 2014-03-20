Компанія Фірташа спростовує інформацію про його вихід з тюрми під заставу

"Інформація про звільнення Дмитра Фірташа під заставу не є правдивою", - йдеться у заяві Group DF.

Як повідомло австрійське видання Die Presse, рішення про звільнення Фірташа під заставу суд начебто виніс після того, як олігарх, чиї статки оцінюють в 2,4 мільярди євро, вніс заставу у розмірі 125 мільйонів, повідомляло ТСН.

Нагадаємо, раніше в Австрії Фірташа заарештували на прохання ФБР. Справу проти бізнесмена розслідували впродовж багатьох років.