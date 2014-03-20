Під МВС проходить пікет з вимогою змінити кадрову політику відомства

Понад 50 представників громадських організацій пікетують Міністерство внутрішніх справ України з вимогою змінити кадрову політику.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники тримають в руках плакат з написом: “Пане міністре, підтримай вимоги ветеранів ДАІ Київщини”. Активісти вигукують: “Геть корупціонерів!”, “Ганьба!”.

Як заявив УНІАН голова профспіЛки атестованих працівників органів внутрішніх справ України Анатолій Онищук, “ми намагаємося демонтувати ту систему, яка не має перспективи і довела правоохоронний сектор і МВС до того стану, в якому ми сьогодні знаходимося”.

Читайте такожПитання про виведення співробітників МВС України з Криму вирішить РНБО - Аваков

Також він зазначив, що одна з вимог мітингувальників, - щоб на чолі правоохоронної системи стали «моральні авторитети», професіонали, які можуть вести серйозну комунікацію із політиками та представникам місцевих органів влади і самоврядування.

«Але коли почались кадрові призначення в системі Міністерства внутрішніх справ, ми зрозуміли, що наступаємо на ті само граблі, на які завжди наступали», - заявив Онищук.

Читайте такожАваков різко відповів критикам вимоги МВС терміново здати незаконну зброю

Крім того, голова профспілки наголосив: “Ми звертаємось до виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою, щоб правоохоронна система не залишалась закритою, щоб все що відбувалося в цій системі, було зрозуміло як для міліцейського персоналу, так і до громадянського суспільства”.

За його словами, людей, які прийшли на мітинг, обурює кулуарність призначень на посади в системі органів МВС.

Читайте такожМВС запускає публічну процедуру кадрових призначень у областях

“Нас не влаштовує склад кадрової комісії МВС, до половини членів якої є дуже серйозні претензії. У цій комісії немає міліцейської профспілки, ветеранської організації, і ми залишаємось поза процесом впливу на призначення на керівні посади”, - сказав Онищук.

“Ми сподіваємось, що нас почують, інакше той, хто нас не почує, залишиться в глибокому політичному нокдауні”, - додав він.