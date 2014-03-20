В Криму будуть встановлені ринкові тарифи на газ і водопостачання для окупантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо газо- та водопостачання Криму.

“Буде спеціальний режим тарифів для Автономної Республіки Крим”, - сказав він і нагадав, що Російська Федерація з наступного місяця встановлює для України ціну на газ у розмірі 405 дол. за тисячу кубометрів.

“Ми не збираємось дотувати громадян Російської Федерації - окупантів, які зараз розташували військові частини на тимчасово окупованій території. Саме тому буде встановлено спеціальний режим - яким чином ми будемо мати відносини стосовно газових тарифів, тарифів на електроенергію, які занижені приблизно в 4 рази, тарифів на воду, які занижені в 7 разів. І не збираємось дотувати військові частини окупантів і громадян РФ”, - наголосив Соболєв.

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Він додав, що саме тому Кабмін розробляє термінову процедуру фактично прямого субсидування громадян України, щоб вони платили за комунальні послуги за тими ж тарифами через субсидії, якими користуються громадяни України.

Депутат зазначив, що, зокрема, середня ціна на газ для громадян України становить 75 дол. за тисячу кубометрів.

“Якщо РФ буде введена ціна 400 дол. - ми не збираємось дотувати ні громадян, ні окупаційні військові частини”, - сказав він.