Агресію з боку Росії спровокував нейтральний статус України - політолог

Про це наголошує український політичний експерт Олександр Палій. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ.

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«По правді кажучи, цей нейтральний статус України і призвів до агресії з боку Росії і втрати частини території. А саме - той факт, що Україні так і не вдалося отримати колективні гарантії національної безпеки. Тому ставити такі умови є неприйнятним», - наголосив він.

«До речі, шведський міністр закордонних справ вже сказав, що ці вимоги - щось схоже на те, як СРСР ставив умови Польщі у 1945 році, коли ділили світ, карту світу», - нагадав Палій.

Проте політолог зазначив, що зараз, коли майже увесь світ на боці України, ситуація буде виглядати трішки по-іншому, ніж «це намалювали в російському МЗС». «Я вважаю, що Захід буде вимагати прямого діалогу між Україною та Росією, і дуже сподіваюсь, що заяви, які пролунали від США та ЄС про підтримку України, не залишаться просто словами», - сказав він.

«А це буде реальна політика, надзвичайно важлива для нас сьогодні. В тому числі і з боку НАТО. Зокрема 21 березня планується підписання політичної частини угоди України про асоціацію з ЄС, і я вважаю, що це буде серйозна заявка на те, куди саме буде рухатись Україна», - переконаний Палій.

Заяви Росії щодо державного статусу російської мови в Україні, федерального устрою та створення так званої групи «допомоги Україні» - є абсолютно некоректними і є втручанням у право українського народу самому вирішувати питання власного державного устрою - наголошує політичний експерт Олександр Палій, коментуючи пропозицію російського МЗС створити так звану групу «допомоги Україні». В ефірі телеканалу БТБ політичний експерт зазначив, що українці самі вирішать, які рішення їм приймати, тим більше, що переважна більшість населення країни витупає проти федералізації держави і підтримує державний статус української мови.

«Росія висуває вимоги, які стосуються виключно суверенітету України, і виключно права українського народу на самоуправління, законного права на суверенітет», - наголосив Палій.

«Ці пропозиції Росії, звичайно, є некоректними. Адже після того, що вона зробила (напад на Крим), говорити про підтримку України за її участі не доводиться», - сказав експерт.

«Більше того, незрозуміло, чому Росія береться вирішувати за український народ, якою має бути форма державного устрою в Україні. У нас абсолютна більшість населення не підтримує федеративний устрій держави. За різними даними, від 60% до 75% населення виступають категорично проти федералізації. Крім того, і по державній мові ми не бачимо більшості за російську, навпаки більшість - за державний статус української», - зазначив він.

В той же час експерт зауважив, що сам факт того, що Росія почала відкрито говорити, є дуже добрим. «Гадаю, це свідчить про те, що в Росії зрозуміли, що загроза санкціями і навіть ембарго стосовно російських нафти і газу - це не порожні слова, як і решта речей, про які говорять США, НАТО та інші», - підсумував Палій.

Нагадуємо, російське МЗС 17 березня опублікувало заяву, в якій закликає створити міжнародну групу «допомоги Україні», яка би підготувала і розробила низку заходів для зміни державного устрою в Україні на федеративний, зміни конституції, встановлення військово-політичного нейтралітету держави та державного статусу російської мови.