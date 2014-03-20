У Криму спростували повідомлення про затримання снайпера у Сімферополі

У сепаратистській прокуратурі Криму називають недостовірною інформацію про затримання снайпера, який вбив, як мінімум, одну людину 18 березня на вулиці Кубанській в Сімферополі, пише ТСН.

Про це повідомляє прес-секретар прокуратури Республіки Крим Наталя Бояркина.

"Не підтверджується інформація про затримання стрілка. Вона недостовірна, ніхто не затриманий поки, на жаль", - заявила вона.

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Нагадаємо, під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі був застрелений український прапорщик Сергій Кокурін.

Незаконна влада Криму одночасно оголосила, що крім українця був застрелений "самооборонівець" - козак з Волгоградської області. А в смерті обох чоловіків звинуватили "снайпера-найманця". Підтвердження смерті 33-річного мешканця Волгоградкой області на території Криму на даний момент знайти не вдалося.