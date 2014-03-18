Стало відоме прізвище застреленого в Криму українського прапорщика

Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на свідчення офіцера запасу Федоренка. За словами Федоренка, під час штурму, крім убитого прапорщика, був важко поранений в шию капітан Федун, якого госпіталізували.

Федоренко додав, що об'єкт захоплений, всіх військових побудували на плацу і відібрали зброю.

За словами військового, штурмувала об'єкт не так звана "самооборона" Криму, а російські військові.

Пізніше Міноборони України підтвердило смерть прапорщик Какурина.

"18 березня під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в область серця був убитий прапорщик Какурін С.В., який перебував на спостережній вежі автопарку частини", - сказано в повідомленні.

Підтвердилося і поранення капітана Федуна, крім того, ще один військовослужбовець отримав важкі травми.

"Пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун В.А. Ще один український військовослужбовець отримав важкі травми ніг та голови від ударів палицями, арматурою та іншими предметами", - зазначає Міноборони України.

Повідомляється, що нападники були одягнені у військову форму військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації без опізнавальних знаків і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.

Командира частини полковника Андрія Андрюшина, якого під час переговорів захопили, утримують в окремому приміщенні і силою змушують перейти на бік "кримського народу".

Організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук у своєму Facebook написав, що зараз зараз кримські ЗМІ з посиланням на МВС Криму поширюють інформацію з точністю навпаки.

"Нібито "один боєць самооборони загинула і двоє поранені в результаті стрілянини на вулиці в Сімферополі. Стрільба з снайперської гвинтівки по бійцям самооборони велася з недобудованого будинку навпроти української військової частини". З приводу загибелі або поранення бандитів у нас інформації немає", - повідомив Тимчук.