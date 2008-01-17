Верховній Раді доведеться працювати у суботу та неділю?

Розгляд кадрових питань у Верховній Раді перенесено на пленарне засідання 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ після засідання Погоджувальної ради ВР.

За його словами, на Погоджувальній раді було домовлено, що завтра ці питання не розглядатимуться, оскільки опозиція вимагає спочатку прийняти рішення про звільнення з посад людей, а потім уже приймати рішення про призначення на ці посади інших кандидатур.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив, що це «нормальна пропозиція, і ми пішли назустріч їй».

Він також наголосив, що опозиція наполягає на тому, щоб голосування у парламенті відбувалося шляхом підняття рук.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ пожартував, що у такому випадку Верховній Раді України доведеться працювати і у вихідні – суботу та неділю.

Як повідомляв УНІАН 14 січня під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що від уряду до парламенту надійшов ряд кадрових пропозицій.

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що на посаду голови ФДМУ пропонуватиметься кандидатура Андрія ПОРТНОВА, на посаду віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК - Віталія ГАЙДУКА, на посаду голови АМК - Давида ЖВАНІЇ та на посаду голови Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення - Ігоря КУРУСА.

За словами О.ТУРЧИНОВА, ці кандидатури вже внесені на розгляд парламенту і погоджені прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО з коаліцією. Кабмін пропонував ВР здійснити відповідні призначення цього тижня.