Українських військових з Криму не виводять - Гайдук

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив командувач Військово-морськими силами України Сергій Гайдук.

"Станом на сьогоднішній день у мене є зв'язок повністю з усіма командирами, які дислокуються в Криму, я чітко ставлю завдання командирам щодо ситуації, яка складається, і питання виведення військ з Автономної Республіки Крим не стоїть. Військовослужбовці продовжують виконувати завдання з охорони та оборони військових частин і пунктів постійної дислокації кораблів ВМС у Криму.", - повідомив Гайдук.

За його словами, відпрацьовані сценарні плани і алгоритми дій, які доведені до відома командирів військових частин.

"Тому кожен командир тримає військову частину, кожен командир тримає корабель і чітко знає, що і як робити, і в якій послідовності", - підкреслив Гайдук.