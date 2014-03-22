Кличко: ЄС та США повинні ізолювати Росію економічно

Європейський Союз і США, аби запобігти агресивній поведінці Кремля, повинні застосовувати санкції не лише до деяких представників путінського режиму, а й ізолювати Росію економічно.

Про це заявив лідер УДАРу Віталій Кличко під час виступу на Брюссельському форумі, повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу .

“Останні події в Україні засвідчили, що російські лідери готові застосувати силу. Тому ЄС і США разом повинні бути готові жорстко реагувати, - зазначив Кличко. - Потрібні такі санкції демократичного світу, які були б дійсно болючими для Путіна. Тому вони повинні стосуватися не тільки деяких представників путінського режиму. Тиск має ізолювати Росію економічно”, - підкреслив лідер УДАРу.

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Він зазначив, що вторгнення Росії в Україну та окупація Криму знищили систему європейської безпеки, а Путін порушив усі норми міжнародного права. “Він розуміє небезпеку успіху української демократичної революції для його правління. Це ставить хрест на його надіях відновити Російську імперію”, - зазначив Кличко.

Політик зауважив, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію є спільною перемогою демократичних, проєвропейських сил України.

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“Україна і сусідні країни потребують допомоги на їх шляху до зрілої демократії та економічного процвітання. Європейський Союз може це зробити. Це в інтересах ЄС, щоб бачити Європу стабільною і мирною. Отже, Євросоюз зацікавлений допомогти східним партнерам у зміцненні їх державних структур, реорганізації соціального життя та економіки”, - наголосив Кличко